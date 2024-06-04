Кристина Лобилло: ЕС развивает инфраструктуру, чтобы расширить поставки азербайджанского газа

Европейский союз развивает инфраструктуру, чтобы расширить поставки азербайджанского газа в Европу.

Европейский союз развивает инфраструктуру, чтобы расширить поставки азербайджанского газа в Европу.

Как передает Report, об этом сказала директор Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристина Лобилло Борреро на церемонии открытия Бакинской энергетической недели.

Борреро отметила, Евросоюз придает большое значение стратегическому партнерству с Азербайджаном в сфере энергетики.

По ее словам, двустороннее сотрудничество с Азербайджаном в том числе направлено на содействие энергетическому переходу.

"Приветствую тот факт, что Азербайджан присоединился к глобальному обязательству утроить мощность возобновляемых источников энергии и удвоить энергоэффективность во всем мире к 2030 году, а также к глобальному обязательству по сокращению выбросов парниковых газов по меньшей мере на 30% в течение этого десятилетия", - сказала она.