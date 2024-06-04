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Кристина Лобилло: ЕС развивает инфраструктуру, чтобы расширить поставки азербайджанского газа

Кристина Лобилло: ЕС развивает инфраструктуру, чтобы расширить поставки азербайджанского газа Европейский союз развивает инфраструктуру, чтобы расширить поставки азербайджанского газа в Европу.
Внешняя политика
4 июня 2024 г. 11:10
Кристина Лобилло: ЕС развивает инфраструктуру, чтобы расширить поставки азербайджанского газа

Европейский союз развивает инфраструктуру, чтобы расширить поставки азербайджанского газа в Европу.

Как передает Report, об этом сказала директор Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристина Лобилло Борреро на церемонии открытия Бакинской энергетической недели.

Борреро отметила, Евросоюз придает большое значение стратегическому партнерству с Азербайджаном в сфере энергетики.

По ее словам, двустороннее сотрудничество с Азербайджаном в том числе направлено на содействие энергетическому переходу.

"Приветствую тот факт, что Азербайджан присоединился к глобальному обязательству утроить мощность возобновляемых источников энергии и удвоить энергоэффективность во всем мире к 2030 году, а также к глобальному обязательству по сокращению выбросов парниковых газов по меньшей мере на 30% в течение этого десятилетия", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Avropa rəsmisi: "Azərbaycan qazının tədarükünü genişləndirmək üçün infrastruktur inkişaf etdirilir”

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