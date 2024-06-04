Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики

Впервые выставка "Нефть и газ Каспия" была проведена в 1994 году и с тех пор играет очень важную роль в привлечении прямых иностранных инвестиций в энергетический сектор Азербайджана.

Впервые выставка "Нефть и газ Каспия" была проведена в 1994 году и с тех пор играет очень важную роль в привлечении прямых иностранных инвестиций в энергетический сектор Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 4 июня во время выступления на церемонии открытия в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.

Подчеркнув, что с тех пор масштабы этого мероприятия расширились и теперь оно называется Бакинская энергетическая неделя, глава государства отметил: "Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики - нефть, газ, переработку, экспорт и, конечно, зеленую энергетику".