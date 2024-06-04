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Эрдоган: Связи между Азербайджаном и Турцией крепки во всех сферах

Эрдоган: Связи между Азербайджаном и Турцией крепки во всех сферах Эрдоган: Связи между Азербайджаном и Турцией крепки во всех сферах, в том числе в сфере энергетики.
Внешняя политика
4 июня 2024 г. 10:37
Эрдоган: Связи между Азербайджаном и Турцией крепки во всех сферах

Связи между Азербайджаном и Турцией крепки во всех сферах, в том числе в сфере энергетики.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам церемонии открытия Бакинской энергетической недели, которое зачитал министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.

"Проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP внесли серьезный вклад в развитие сотрудничества между странами", - говорится в обращении.

Эрдоган отметил, что начало поставок туркменского природного газа через Азербайджан в Турцию это вопрос времени.

Он также подчеркнул, Анкара приветствует прогресс в мирных переговорах между Баку и Ереваном и надеется на скорейшее подписание мирного договора.

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Версия на английском языке Erdogan: Azerbaijan-Türkiye ties strong in all areas
Версия на азербайджанском языке Rəcəb Tayyib Ərdoğan: "Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edirik"

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