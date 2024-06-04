Эрдоган: Связи между Азербайджаном и Турцией крепки во всех сферах

Эрдоган: Связи между Азербайджаном и Турцией крепки во всех сферах, в том числе в сфере энергетики.

Связи между Азербайджаном и Турцией крепки во всех сферах, в том числе в сфере энергетики.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам церемонии открытия Бакинской энергетической недели, которое зачитал министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.

"Проекты Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и TANAP внесли серьезный вклад в развитие сотрудничества между странами", - говорится в обращении.

Эрдоган отметил, что начало поставок туркменского природного газа через Азербайджан в Турцию это вопрос времени.

Он также подчеркнул, Анкара приветствует прогресс в мирных переговорах между Баку и Ереваном и надеется на скорейшее подписание мирного договора.