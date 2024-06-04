Президент Азербайджана: География поставок нашего газа будет и дальше расширяться

Европейская комиссия называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа. То есть шесть из восьми стран, которые сегодня импортируют наш газ, являются европейскими странами.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 4 июня во время выступления на церемонии открытия в Бакинском Экспо-центре 29-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 12-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в рамках Бакинской энергетической недели.
Глава государства отметил: "География наших поставок будет и дальше расширяться. Мы ведем активные переговоры с рядом стран, которые также нуждаются в азербайджанском газе, чтобы обеспечить их энергетическую безопасность".