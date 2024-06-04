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Президент США: Мирное соглашение между Баку и Ереваном преобразит Южный Кавказ

Президент США: Мирное соглашение между Баку и Ереваном преобразит Южный Кавказ Мирное соглашение между Баку и Ереваном преобразит Южный Кавказ и коренным образом изменит роль Азербайджана в регионе.
Внешняя политика
4 июня 2024 г. 11:11
Президент США: Мирное соглашение между Баку и Ереваном преобразит Южный Кавказ

Мирное соглашение между Баку и Ереваном преобразит Южный Кавказ и коренным образом изменит роль Азербайджана в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента США Джозефа Байдена, адресованном участникам Бакинской энергетической недели и зачитанном старшим советником по многосторонней энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Гарри Кемианом.

В обращении Байдена отмечается, что региональная стабильность и взаимосвязанность являются приоритетами для США.

"Долгосрочное мирное соглашение положит конец многолетнему конфликту, преобразит Южный Кавказ и коренным образом изменит роль Азербайджана в регионе. США готовы поддержать это стремление. Мы обязаны перед будущими поколениями обеспечить, чтобы мир и процветание оставались нашими руководящими принципами", - говорится в обращении президента США.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden: Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişi Cənubi Qafqazı dəyişəcək
Версия на английском языке Biden says Baku-Yerevan peace agreement 'world transform the South Caucasus'

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