Посол Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Победы

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 22:32
    Посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн поздравил азербайджанский народ с Днем Победы.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

    "Поздравляю с Днем Победы дорогой Азербайджан! Пусть будет благословенна пятая годовщина освобождения Карабаха - исторической тюркской земли и родных территорий, ставшего легендой героической борьбы! Пусть Всевышний упокоит души всех наших шехидов, отдавших жизнь за Родину", - отметил посол.

    Бирол Акгюн День Победы Азербайджан
    Türkiyə səfiri Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Лента новостей