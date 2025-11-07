Посол Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Победы
Внешняя политика
- 07 ноября, 2025
- 22:32
Посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн поздравил азербайджанский народ с Днем Победы.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.
"Поздравляю с Днем Победы дорогой Азербайджан! Пусть будет благословенна пятая годовщина освобождения Карабаха - исторической тюркской земли и родных территорий, ставшего легендой героической борьбы! Пусть Всевышний упокоит души всех наших шехидов, отдавших жизнь за Родину", - отметил посол.
