    Türkiyə səfiri Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2025
    • 22:13
    Türkiyə səfiri Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

    Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Birol Akgün Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    "Can Azərbaycanın Zəfər Günü mübarək olsun. Tarixi türk yurdu və vətən torpağı olan Qarabağın dillərə dastan mübarizə nəticəsində azad edilməsinin beşinci ili mübarək olsun! Vətən uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin", - səfir qeyd edib.

    Посол Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Победы

