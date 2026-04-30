    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    "Brent" markalı neftin qiyməti dörd illik maksimuma çatır

    30 aprel, 2026
    Brent markalı neftin qiyməti dörd illik maksimuma çatır

    Londonun ICE birjasında "Brent" markalı neftin qiyməti 2022-ci il iyunun 17-dən bəri ilk dəfə olaraq bir barel üçün 120 dolları ötüb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu birja məlumatları sübut edir.

    Bakı vaxtı ilə saat 23:32-yə olan məlumata görə, "Brent"in dəyəri 7,88 % artaraq bir barel üçün 120,03 dollara çatıb.

    Saat 23:37-də "Brent"in artımı yavaşlayıb və bir barel üçün 119,95 dollar səviyyəsində ticarət olunub (+7,81 %). Eyni zamanda, 2026-cı ilin iyun ayında çatdırılması nəzərdə tutulan WTI markalı neftin fyuçersinin dəyəri 8,15 % artaraq bir barel üçün 108,07 dollara çatıb.

    Ötən həftə Yaxın Şərqdə eskalasiyanın davam etməsi səbəbindən "Brent" markalı neftin bir bareli 105 dollara qədər bahalaşıb. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin mayın 1-dən OPEC və "OPEC+" sazişindən çıxacağını elan etdikdən sonra neftin qiymətləri enməyə başlayıb. Beynəlxalq ekspertlərin fikrincə, bu, digər OPEC üzvlərini də birlikdən çıxmağa sövq edə və neft qiymətlərinin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər.

    Цена на нефть марки Brent достигла почти четырехлетнего максимума

