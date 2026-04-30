UEFA Konfrans Liqasında yarımfinal mərhələsi başlayır
Futbol
- 30 aprel, 2026
- 10:15
UEFA Konfrans Liqasında yarımfinal mərhələsinin ilk oyunları bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, matçlardan biri İspaniyada, digəri Polşada baş tutacaq.
"Rayo Valyekano" İspaniyada Fransanın "Strasburq" komandası ilə üz-üzə gələcək.
Ukraynanın "Şaxtyor" klubu isə Polşada İngiltərənin "Kristal Pelas" kollektivinin müqavimətini qırmağa çalışacaq.
Xatırladaq ki, raundun cavab görüşləri mayın 7-də baş tutacaq.
Son xəbərlər
