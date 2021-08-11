Посол Турции: Азербайджан всячески поддерживал нас

В течение 14 дней Азербайджан всячески поддерживал нас, и за это мы прежде всего благодарим Президента Ильхама Алиева.

В течение 14 дней Азербайджан всячески поддерживал нас, и за это мы прежде всего благодарим Президента Ильхама Алиева.

Как передает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Посол отметил, что с самого начала возникновения лесных пожаров в Турции Азербайджан оказал свою поддержку и направил помощь.

"Вертолеты, пожарные, самолеты-амфибии, 750 братьев помогают тушить пожар. Завершены противопожарные работы. Однако масштабные пожары продолжаются в трех областях. Азербайджанские пожарные делают все возможное в борьбе со стихийным бедствием", - отметил посол.

Он выразил благодарность за видеопроекцию турецкого флага на здании Центра Гейдара Алиева.

"Сегодня турецкий флаг развевается в Центре Гейдара Алиева. Это, в свою очередь, является еще одной поддержкой Азербайджана, и я благодарю за нее всех наших братьев", - сказал Джахит Багчи.