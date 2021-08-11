О нас
Report Georgia
Аудио новости

Посол Турции: Азербайджан всячески поддерживал нас

Посол Турции: Азербайджан всячески поддерживал нас В течение 14 дней Азербайджан всячески поддерживал нас, и за это мы прежде всего благодарим Президента Ильхама Алиева.
Внешняя политика
11 августа 2021 г. 22:37
Посол Турции: Азербайджан всячески поддерживал нас
Джахит Багчи

В течение 14 дней Азербайджан всячески поддерживал нас, и за это мы прежде всего благодарим Президента Ильхама Алиева.

Как передает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Посол отметил, что с самого начала возникновения лесных пожаров в Турции Азербайджан оказал свою поддержку и направил помощь.

"Вертолеты, пожарные, самолеты-амфибии, 750 братьев помогают тушить пожар. Завершены противопожарные работы. Однако масштабные пожары продолжаются в трех областях. Азербайджанские пожарные делают все возможное в борьбе со стихийным бедствием", - отметил посол.

Он выразил благодарность за видеопроекцию турецкого флага на здании Центра Гейдара Алиева.

"Сегодня турецкий флаг развевается в Центре Гейдара Алиева. Это, в свою очередь, является еще одной поддержкой Азербайджана, и я благодарю за нее всех наших братьев", - сказал Джахит Багчи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri: “Azərbaycan kədərli günümüzdə yanımızda oldu”

Самое читаемое

Почему не курсируют поезда Баку-Гянджа и Баку-Габала?
Почему не курсируют поезда Баку-Гянджа и Баку-Габала?
6 августа 2021 г. 17:54
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
7 августа 2021 г. 16:12
В Азербайджане государственные соцуслуги будут оказаны только лицам с паспортом COVID-19
В Азербайджане государственные соцуслуги будут оказаны только лицам с паспортом COVID-19
7 августа 2021 г. 12:27
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
11 августа 2021 г. 13:57
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
9 августа 2021 г. 17:41
Токио-2020: Рафаэль Агаев проиграл свой последний бой в группе
Токио-2020: Рафаэль Агаев проиграл свой последний бой в группе
6 августа 2021 г. 15:20
Токио-2020: Мария Стадник не смогла выйти в финал
ФотоТокио-2020: Мария Стадник не смогла выйти в финал
6 августа 2021 г. 15:50
В бакинском метро женщина упала на рельсы
В бакинском метро женщина упала на рельсы
10 августа 2021 г. 13:42
Президент выделил 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусаре
Президент выделил 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусаре
6 августа 2021 г. 15:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi