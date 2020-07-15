Посол Турции: Мы рядом с Азербайджаном при любых обстоятельствах

Посол Турции: Мы смогли одолеть предателей родины. Спланированный ФЕТО переворот унес жизни 251 гражданина страны

15 июля при попытке переворота, организованной террористической организацией FETO и ее главой Фетхуллахом Гюленом, народ вышел на улицы по призыву главы государства и защитил свою родину.

Как сообщает Report, об этом посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал заявил в ходе видеоконференции, посвященной 4-ой годовщине попытки военного переворота в стране.

"Мы смогли одолеть тех предателей родины. Спланированная FETO попятка переворота унесла жизни 251 гражданина страны. После того, как их попытка была провалена, был запущен механизм очистки всей страны от пособников террористической организации FETO",-сказал он.

Посол также отметил, что Азербайджан всячески поддержал Турцию в этой борьбе.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев был первым, кто в то время связался с нашим главой государства Реджепом Эрдоганом и высказал свою поддержку. Мы всегда были едины с Азербайджаном перед лицом всех вызовов и проблем. И мы заявляем, что мы также рядом с Азербайджаном при любых обстоятельствах",-заключил дипломат .

В свою очередь, советник посла по внутренним вопросам Мехмет Томук (Mehmet Tomuk) также отметил, что FETO под прикрытием открытия различного вида домов образования пыталась распространить свое влияние на всю территорию Турции и за ее пределами: "Она готовила и призывала всех своих членов проникнуть во все структуры государственного управления, захватив тем самым в стране власть. При этом организация пользовалась методом полного сокрытия своих истинных намерений".