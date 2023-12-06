Посол Таиланда анонсировал упрощение визовых процедур с Азербайджаном

Визовые процедуры между Таиландом и Азербайджана будут упрощены.

Визовые процедуры между Таиландом и Азербайджана будут упрощены.

Об этом анкарскому бюро Report сказал посол Таиланда в Азербайджане и Турции Апират Сугондхабхиром.

Он сообщил, что работа по развитию отношений между Азербайджаном и Таиландом продолжается. По словам дипломата, эта деятельность также включает упрощение визовых процедур в целях развития туризма между двумя странами.

"Мы добьемся этого в ближайшем будущем, поскольку в Азербайджане наблюдается рост числа потенциальных туристов, готовых посетить Таиланд. Наши профильные ведомства занимаются решением вопроса. Мы нацелены на то, чтобы азербайджанские туристы получали визу в нашу страну не через Анкару, а путем оформления въездной визы на границе", - уточнил посол.

Отметим, что в столице Турции Анкаре 5 декабря отметили Национальный день Таиланда. В мероприятии приняли участие министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу и представители посольства Азербайджана в Турции.