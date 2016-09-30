Книга соболезнований в посольстве Израиля в Баку будет открыта для общественности 5 и 6 октября

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Книга соболезнований в посольстве Израиля в Азербайджане в связи с кончиной бывшего президента страны Шимона Переса будет открыта для общественности 5 и 6 октября.

Как сообщили Report в посольстве Израиля в Азербайджане, в книге соболезнований можно будет оставить запись в 10:00-13:00 и 14:00-16:00 5-го октября и 14:00-16:00 6-го октября.

Накануне, посетив посольство, запись в книге соболезнований оставил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ш.Перес скончался 28 сентября на 94-м году жизни в больнице "Тель ха-Шомер" близ Тель-Авива.

Ш.Перес был премьером Израиля в 1984-1986 и в 1995-1996 гг., а также президентом в 2007-2014 гг.