Посольство Ирана: Мы сожалеем о смерти в Тебризе ребенка из Азербайджана

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Посольство Ирана в Азербайджане сожалеет о смерти Горгуда Дадашзаде в Тебризской клинике "Кудакан".

Об этом говорится в поступившем в Report заявлении пресс-секретаря дипломатической миссии Магомедрзы Наджафи.

Касаясь вопроса выдачи тела ребенка родителям, пресс-секретарь сказал, что в результате проведенной работы благотворительное общество Ирана оплатило 12 300 из 15 500 манатов долга. Сейчас остается долг в размере 3 200 манатов: "Мы по-прежнему держим данный вопрос в центре внимания. Надеемся, что дипломатические представительства Азербайджана в Тегеране и Тебризе, а также гуманитарные структуры Азербайджана примут необходимые шаги для оказания помощи своему гражданину".

Отметим, что гражданин Азербайджана Горгуд Дадашзаде скончался вчера днем в Тебризской клинике "Кудакан" от легочной инфекции.

Больница отказалась выдавать тело мальчика семье из-за долга в 3 200 манатов.