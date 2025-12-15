Посол: Страны ОТГ намерены продвигать тюркское языковое и культурное наследие в Словакии

Азербайджан, Турция и Казахстан обсудили возможные совместные инициативы по продвижению тюркского культурного наследия в Словакии.

Как передает Report, об этом сообщило посол Азербайджана в Словакии Вусал Абдуллаев в соцсети Х.

"15 декабря - Всемирный день тюркской языковой семьи. Совместно с турецкими и казахстанскими коллегами мы отметили эту знаменательную дату в посольстве Азербайджана в Братиславе. В ходе встречи также состоялось обсуждение будущих совместных инициатив по продвижению тюркской языковой семьи и культурного наследия в Словакии", - говорится в публикации.