Посол: Страны ОТГ намерены продвигать тюркское языковое и культурное наследие в Словакии
- 15 декабря, 2025
- 17:24
Азербайджан, Турция и Казахстан обсудили возможные совместные инициативы по продвижению тюркского культурного наследия в Словакии.
Как передает Report, об этом сообщило посол Азербайджана в Словакии Вусал Абдуллаев в соцсети Х.
"15 декабря - Всемирный день тюркской языковой семьи. Совместно с турецкими и казахстанскими коллегами мы отметили эту знаменательную дату в посольстве Азербайджана в Братиславе. В ходе встречи также состоялось обсуждение будущих совместных инициатив по продвижению тюркской языковой семьи и культурного наследия в Словакии", - говорится в публикации.
15 December – World Turkic Language Family Day. Together with Turkish and Kazakh colleagues, we celebrated this meaningful day at the Embassy of Azerbaijan in Bratislava. The meeting also included discussions on future joint initiatives to promote the Turkic language family and… pic.twitter.com/L3lf1kqtIF— Vusal Abdullayev (@AbdullayevVH) December 15, 2025