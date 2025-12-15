Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Посол: Страны ОТГ намерены продвигать тюркское языковое и культурное наследие в Словакии

    Внешняя политика
    • 15 декабря, 2025
    • 17:24
    Посол: Страны ОТГ намерены продвигать тюркское языковое и культурное наследие в Словакии

    Азербайджан, Турция и Казахстан обсудили возможные совместные инициативы по продвижению тюркского культурного наследия в Словакии.

    Как передает Report, об этом сообщило посол Азербайджана в Словакии Вусал Абдуллаев в соцсети Х.

    "15 декабря - Всемирный день тюркской языковой семьи. Совместно с турецкими и казахстанскими коллегами мы отметили эту знаменательную дату в посольстве Азербайджана в Братиславе. В ходе встречи также состоялось обсуждение будущих совместных инициатив по продвижению тюркской языковой семьи и культурного наследия в Словакии", - говорится в публикации.

    ОТГ Турция Казахстан Вусал Абдуллаев посол Словакия тюркская языковая семья
    Səfir: Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstan Slovakiyada türk mədəni irsi və dilini təşviq edəcək

    Последние новости

    17:33

    Минкультуры Сербии обвиняют в незаконном лишении здания Генштаба статуса "культурного наследия"

    Другие страны
    17:33

    В Азербайджане производство медного концентрата увеличилось в 33 раза

    Промышленность
    17:28
    Фото

    Состоялась церемония выпуска Курса подводного штурмового спецназа

    Армия
    17:24

    Посол: Страны ОТГ намерены продвигать тюркское языковое и культурное наследие в Словакии

    Внешняя политика
    17:09

    Президент Азербайджана выдвинул инициативу об объявлении амнистии

    Внутренняя политика
    17:08

    Эрдоган: Во время 44-дневной войны распространялись ложные обвинения против Анкары

    В регионе
    17:03
    Фото

    В Астане отметили Всемирный день тюркской языковой семьи

    В регионе
    16:54
    Фото

    Проходит суд над обвиняемым в совершении теракта в Ханкенди Кареном Аванесяном

    Происшествия
    16:53

    В Берлине соберутся лидеры Европы на переговоры с Зеленским

    Другие страны
    Лента новостей