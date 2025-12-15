WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Səfir: Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstan Slovakiyada türk mədəni irsi və dilini təşviq edəcək

    Xarici siyasət
    • 15 dekabr, 2025
    • 17:38
    Səfir: Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstan Slovakiyada türk mədəni irsi və dilini təşviq edəcək

    Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstan Slovakiyada türk mədəni irsinin təşviqi üçün mümkün birgə təşəbbüsləri müzakirə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycanın Slovakiyadakı səfiri Vüsal Abdullayev "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "15 dekabr - Dünya Türk Dili Ailəsi Günüdür. Türkiyəli və qazaxıstanlı həmkarlarımızla birgə Azərbaycanın Bratislavadakı səfirliyində bu əlamətdar tarixi qeyd etdik. Görüş zamanı, həmçinin Slovakiyada türk dili ailəsi və mədəni irsinin təşviqi üzrə gələcək birgə təşəbbüslər müzakirə edilib", - paylaşımda qeyd edilib.

    Azərbaycan Türkiyə Qazaxıstan Slovakiya
    Посол: Страны ОТГ намерены продвигать тюркское языковое и культурное наследие в Словакии
    Azerbaijan, Türkiye, Kazakhstan mull promoting Turkic heritage in Slovakia

    Son xəbərlər

    17:57

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdəki torpaqlarla bağlı II investisiya müsabiqəsi elan olunub

    ASK
    17:55

    2025-ci ilin ilk 10 ayında TƏBİB üzrə ümumi gəlir 1 milyard manatdan çox təşkil edib

    Sağlamlıq
    17:48

    TƏBİB rəhbəri bəzi tibb müəssisələrində əlavə ödənişlə bağlı tələbin qarşısını almaq üçün tapşırıq verib

    Sağlamlıq
    17:48

    Sumqayıtda 19 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    17:46

    Rəqəmsal Logistika Platformasının "Ticarət bələdçisi" modulu istifadəyə hazırdır

    İKT
    17:45

    Daha beş tibb müəssisəsində ilkin dializ kateterinin qoyulması xidməti təşkil ediləcək

    Sağlamlıq
    17:44

    "Ordu"nun baş məşqçisi: "Uğurun səbəbi düzgün məşqlər, intizam və kollektiv ruhdur"

    Komanda
    17:43

    Amnistiya təşəbbüsü İlham Əliyevin siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının dayandığını göstərir - RƏY

    Daxili siyasət
    17:42
    Foto

    TƏBİB-də 11 ayın yekunları və qarşıya qoyulan hədəflər müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti