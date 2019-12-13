Посол США приветствует решение Азербайджана пригласить международных наблюдателей на выборы

Посол США приветствовал решение правительства Азербайджана пригласить международных наблюдателей на внеочередные парламентские выборы.

Как сообщает Report, об этом посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер заявил журналистам.

"Я приветствую решение правительства пригласить представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и ПА ОБСЕ наблюдать за ходом внеочередных парламентских выборов. Свободные и демократические выборы могут позволить продвинуть Азербайджан вперед",- сказал он.

Посол США также выразил надежду на то что, среди новых лиц в парламенте нового созыва будет больше женщин, включая женщин-предпринимателей.