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Посол США приветствует решение Азербайджана пригласить международных наблюдателей на выборы

Посол США приветствовал решение Азербайджана пригласить международных

Посол США приветствовал решение правительства Азербайджана пригласить международных наблюдателей на внеочередные парламентские выборы.

Как сообщает Report, об этом посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер заявил журналистам.

"Я приветствую решение правительства пригласить представителей  Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и ПА ОБСЕ наблюдать за ходом  внеочередных парламентских выборов. Свободные и демократические выборы могут позволить продвинуть Азербайджан вперед",- сказал он.  

Посол США также выразил надежду на то что, среди новых лиц в парламенте нового созыва будет больше женщин, включая женщин-предпринимателей. 

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