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    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Посол Швеции отметила позитивную динамику в отношениях Азербайджана и ЕС

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 13:28
    Посол Швеции отметила позитивную динамику в отношениях Азербайджана и ЕС

    Посол Швеции в Азербайджане Луиза Морсинг поздравила президента Ильхама Алиева с достижениями в мирной повестке между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает Report, об этом дипломат заявила на церемонии вручения верительных грамот президенту Азербайджана.

    Она также приветствовала предпринимаемые шаги, направленные на укрепление доверия между двумя странами.

    Луиза Морсинг отметила позитивную динамику в отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом и в этой связи подчеркнула возобновление переговоров по двустороннему соглашению.

    Посол высоко оценила гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджаном Украине.

    Ильхам Алиев Луиза Морсинг Азербайджано-швейцарские отношения Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Европейский союз (ЕС)
    İsveçin səfiri: Azərbaycanla Avropa İttifaqı münasibətlərində müsbət dinamika var
    Swedish Ambassador: Positive dynamics in Azerbaijan–EU relations
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