Посол Швеции отметила позитивную динамику в отношениях Азербайджана и ЕС

Посол Швеции в Азербайджане Луиза Морсинг поздравила президента Ильхама Алиева с достижениями в мирной повестке между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом дипломат заявила на церемонии вручения верительных грамот президенту Азербайджана.

Она также приветствовала предпринимаемые шаги, направленные на укрепление доверия между двумя странами.

Луиза Морсинг отметила позитивную динамику в отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом и в этой связи подчеркнула возобновление переговоров по двустороннему соглашению.

Посол высоко оценила гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджаном Украине.