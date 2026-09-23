Посол Швеции отметила позитивную динамику в отношениях Азербайджана и ЕС
Внешняя политика
- 23 сентября, 2026
- 13:28
Посол Швеции в Азербайджане Луиза Морсинг поздравила президента Ильхама Алиева с достижениями в мирной повестке между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, об этом дипломат заявила на церемонии вручения верительных грамот президенту Азербайджана.
Она также приветствовала предпринимаемые шаги, направленные на укрепление доверия между двумя странами.
Луиза Морсинг отметила позитивную динамику в отношениях между Азербайджаном и Европейским Союзом и в этой связи подчеркнула возобновление переговоров по двустороннему соглашению.
Посол высоко оценила гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджаном Украине.
İsveçin səfiri: Azərbaycanla Avropa İttifaqı münasibətlərində müsbət dinamika var
Swedish Ambassador: Positive dynamics in Azerbaijan–EU relations
Последние новости
01:44
Хакан Фидан и Аббас Арагчи обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионеВ регионе
01:16
Джейхун Байрамов: Азербайджан - надежный центр для устойчивой модернизации Среднего коридораВнешняя политика
01:10
Иран передал США через Катар семидневный план восстановления судоходства в Ормузском проливеВ регионе
01:09
В Лиге наций УЕФА состоялись очередные матчи первого тураФутбол
00:59
Премьер Британии исключил проведение досрочных парламентских выборовДругие страны
00:35
Азербайджан и Сенегал подписали меморандум о политических консультацияхВнешняя политика
00:31
Главы МИД Азербайджана и Марокко обсудили текущее состояние и перспективы отношенийВнешняя политика
00:13
ЕС призвал страны рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергииДругие страны
23:47