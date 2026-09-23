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    İsveçin səfiri: Azərbaycanla Avropa İttifaqı münasibətlərində müsbət dinamika var

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 12:35
    İsveçin səfiri: Azərbaycanla Avropa İttifaqı münasibətlərində müsbət dinamika var

    İsveçin yeni təyin olunan səfiri Luis Morsinq Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyi ilə əlaqədar əldə olunmuş nailiyyətlər münasibətilə təbriklərini Prezident İlham Əliyevə çatdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, etimadnaməsini dövlət başçısına təqdim edəndən sonra Prezident İlham Əliyevlə söhbət edən diplomat iki ölkə arasında etimadın qurulması istiqamətində atılan addımları alqışladığını bildirib.

    Luis Morsinq Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında münasibətlərdəki müsbət dinamikaya da toxunub və bu xüsusda ikitərəfli saziş üzrə danışıqların bərpa olunduğunu vurğulayıb.

    O, həmçinin Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardımları yüksək dəyərləndirib.

    İlham Əliyev Luis Morsinq İsveç
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