Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Посол Риза: Малайзия открыта для расширения академических связей с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 29 ноября, 2025
    • 12:24
    Посол Риза: Малайзия открыта для расширения академических связей с Азербайджаном

    Азербайджан и Малайзия заинтересованы в расширении связей в сфере образования и студенческого обмена.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамиль Мохд Риза на выставке в Баку, посвященной возможностям образования в Малайзии.

    "В настоящее время в Малайзии обучается более 133 тыс. иностранных студентов из более чем 150 стран. Наши высшие учебные заведения предлагают широкий спектр программ по ключевым направлениям, таким как информационные технологии (ИТ), инженерия, бизнес, медицина, исламские финансы и гостиничный менеджмент. Эти программы предлагаются государственными и частными университетами, отвечающими строгим международным стандартам аккредитации. Обучение в основном ведется на английском языке, плата за обучение доступная, и все это реализуется в безопасной, мультикультурной среде".

    Посол отметил, что среди азербайджанских студентов растет интерес к специальностям, соответствующим цифровой экономике, в частности к компьютерным наукам, ИТ, бизнесу и новым технологиям:

    "В то же время, мы с нетерпением ждем расширения академических партнерств, таких как научно-исследовательские проекты и программы студенческого обмена, совместно с университетами, образовательными учреждениями и агентствами Азербайджана".

    Риза напомнил, что на образовательной выставке представлены ведущие университеты Малайзии - Universiti Putra Malaysia (UPM), Taylor's University, SEGi University и Sunway University:

    "Эти высшие учебные заведения широко известны своими сильными академическими показателями, инновационными методами обучения и приверженностью научно-исследовательской работе".

    По словам посла, для азербайджанских студентов предоставляются специальные службы поддержки, четкие механизмы подачи заявлений и консультационные программы, чтобы обеспечить их адаптацию в Малайзии и получение качественного образования:

    "Я приглашаю азербайджанскую молодежь выбрать Малайзию как интересное и перспективное направление для высшего образования. Этот выбор откроет для вас двери к новым возможностям и опыту".

    Он также отметил, что недавно состоялись встречи по вопросу обучения малайзийских студентов в азербайджанских университетах.

    Малайзия студенты вузы образование студенческий обмен посол карьера ИКТ
    Səfir: Azərbaycan ilə Malayziya təhsil və tələbə mübadiləsi sahəsində əlaqələri genişləndirməkdə maraqlıdır
    Ambassador: Azerbaijan interested in expanding education and student exchange with Malaysia
    Elvis

    Последние новости

    12:57

    Инфраструктура терминала КТК получила повреждения из-за атаки безэкипажными катерами

    Другие страны
    12:49
    Фото

    Азербайджанская таможня предотвратила незаконный ввоз в Азербайджан около 11 кг золота

    Бизнес
    12:41

    Число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киев возросло до 29 - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    12:36

    Зеленский: Россия выпустила по Киеву и области около 36 ракет и 600 дронов

    Другие страны
    12:30

    Чистые внутренние активы банков Азербайджана в октябре сократились почти на 11%

    Финансы
    12:28

    Один из лидеров оппозиции попытался поджечь канцелярию суда в Тбилиси

    В регионе
    12:24

    Посол Риза: Малайзия открыта для расширения академических связей с Азербайджаном

    Внешняя политика
    12:19

    Bayraktar Teknoloji Azerbaycan: Карьерные выставки усиливают партнерство Азербайджана и Турции

    ИКТ
    12:09

    В Таиланде число жертв наводнений возросло до 162 человек

    Другие страны
    Лента новостей