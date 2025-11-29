Посол Риза: Малайзия открыта для расширения академических связей с Азербайджаном

Азербайджан и Малайзия заинтересованы в расширении связей в сфере образования и студенческого обмена.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамиль Мохд Риза на выставке в Баку, посвященной возможностям образования в Малайзии.

"В настоящее время в Малайзии обучается более 133 тыс. иностранных студентов из более чем 150 стран. Наши высшие учебные заведения предлагают широкий спектр программ по ключевым направлениям, таким как информационные технологии (ИТ), инженерия, бизнес, медицина, исламские финансы и гостиничный менеджмент. Эти программы предлагаются государственными и частными университетами, отвечающими строгим международным стандартам аккредитации. Обучение в основном ведется на английском языке, плата за обучение доступная, и все это реализуется в безопасной, мультикультурной среде".

Посол отметил, что среди азербайджанских студентов растет интерес к специальностям, соответствующим цифровой экономике, в частности к компьютерным наукам, ИТ, бизнесу и новым технологиям:

"В то же время, мы с нетерпением ждем расширения академических партнерств, таких как научно-исследовательские проекты и программы студенческого обмена, совместно с университетами, образовательными учреждениями и агентствами Азербайджана".

Риза напомнил, что на образовательной выставке представлены ведущие университеты Малайзии - Universiti Putra Malaysia (UPM), Taylor's University, SEGi University и Sunway University:

"Эти высшие учебные заведения широко известны своими сильными академическими показателями, инновационными методами обучения и приверженностью научно-исследовательской работе".

По словам посла, для азербайджанских студентов предоставляются специальные службы поддержки, четкие механизмы подачи заявлений и консультационные программы, чтобы обеспечить их адаптацию в Малайзии и получение качественного образования:

"Я приглашаю азербайджанскую молодежь выбрать Малайзию как интересное и перспективное направление для высшего образования. Этот выбор откроет для вас двери к новым возможностям и опыту".

Он также отметил, что недавно состоялись встречи по вопросу обучения малайзийских студентов в азербайджанских университетах.