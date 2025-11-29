Səfir: Azərbaycan ilə Malayziya təhsil və tələbə mübadiləsi sahəsində əlaqələri genişləndirməkdə maraqlıdır
- 29 noyabr, 2025
- 11:59
Azərbaycan və Malayziya təhsil və tələbə mübadiləsi sahəsində əlaqələri genişləndirməkdə maraqlıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Malayziyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Əhməd Kamrizamil Bin Məhd Rza Bakıda təşkil edilən Malayziyada təhsil imkanlarına həsr edilmiş sərgidə deyib.
O qeyd edib ki, malayziyalı tələbələrin Azərbaycan universitetlərində təhsili üçün ötən günlərdə görüşlər keçirilib:
"Hazırda Malayziyada 150-dən çox ölkədən 133 mindən artıq xarici tələbə təhsil alır.
Ali təhsil müəssisələrimiz informasiya texnologiyaları (İT), mühəndislik, biznes, tibb, İslam maliyyəsi və mehmanxana menecmenti kimi əsas sahələr üzrə geniş proqramlar təqdim edir.
Bu proqramlar ciddi beynəlxalq akkreditasiya standartlarına cavab verən dövlət və özəl universitetlər tərəfindən təklif olunur. Dərslər əsasən ingilis dilində aparılır, təhsil haqları münasibdir və bütün bunlar təhlükəsiz, çoxmədəniyyətli bir mühitdə həyata keçirilir".
Səfir qeyd edib ki, azərbaycanlı tələbələr arasında, xüsusilə kompüter elmləri, İT, biznes və yeni texnologiyalar da daxil olmaqla rəqəmsal iqtisadiyyata uyğun ixtisaslara maraq artıb:
"Eyni zamanda, Azərbaycan universitetləri, təhsil müəssisələri və agentlikləri ilə birgə elmi-tədqiqat layihələri və tələbə mübadiləsi proqramları kimi akademik tərəfdaşlıqların genişləndirilməsini səbirsizliklə gözləyirik. Bu əməkdaşlıqlar artıq müsbət nəticələr vermiş və gələcək inkişaf üçün böyük potensial vəd edir".
Əhməd Kamrizamil Bin Məhd Rza xatırladıb ki, təhsil sərgisində Malayziyanın aparıcı universitetləri tanıdılır:
"Bunlara Universiti Putra Malaysia (UPM), Taylor"s University, SEGi University və Sunway University daxildir.
Bu ali təhsil müəssisələri güclü akademik göstəriciləri, innovativ tədris metodları və elmi-tədqiqata sadiqlikləri ilə geniş tanınır.
Onlar müasir tədris infrastrukturu, qabaqcıl laboratoriyalar, rəqəmsal təhsil platformaları və sənaye standartlarına uyğun imkanlarla təchiz olunmuşdur ki, bu da yüksək keyfiyyətli və praktik yönümlü təhsili təmin edir".
Səfirin sözlərinə görə, azərbaycanlı tələbələr üçün xüsusi dəstək xidmətləri, aydın müraciət mexanizmləri və məsləhət proqramları təqdim edilir ki, onların Malayziyaya uyğunlaşması və uğurlu təhsil alması təmin edilsin:
"Azərbaycanlı gəncləri ali təhsil üçün Malayziyanı maraqlı və perspektivli bir istiqamət kimi seçməyə səmimiyyətlə dəvət edirəm. Bu seçim sizin üçün yeni imkanların və təcrübələrin qapısını açacaq.
Bu gün burada hər kəsi Malayziyanı yalnız keyfiyyətli təhsil məkanı kimi deyil, eyni zamanda qlobal imkanlara açılan bir qapı kimi görməyə çağırıram".