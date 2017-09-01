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    Посол Рамзи Теймуров посетил могилу первого президента Южной Кореи, посетившего Азербайджан

    Дипломат встретился с вдовой президента© Embassy of Azerbaijan in Seul

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Южной Корее Рамзи Теймуров посетил могилу экс-президента этой страны Но Му Хена - первого президента Южной Кореи, посетившего Азербайджана с официальным визитом.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства, с этой целью посол отправился в провинцию Кенсан-намдо на юго-востоке страны.

    В ходе визита Р.Теймуров также посетил дом экс-президента и встретился с его вдовой Квон Йанг Сук. В ходе беседы супруга экс-главы государства поделилась своими впечатлениями о поездке в Баку. Дипломат вручил вдове президента альбом, посвященный визиту Но Му Хена в Азербайджан.

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