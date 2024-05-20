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ЦАМО и Университет Ибн Халдуна подписали Меморандум о взаимопонимании

ЦАМО и Университет Ибн Халдуна подписали Меморандум о взаимопонимании Центр анализа международных отношений (ЦАМО) и Университет Ибн Халдуна подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
Внешняя политика
20 мая 2024 г. 15:20
ЦАМО и Университет Ибн Халдуна подписали Меморандум о взаимопонимании

Центр анализа международных отношений (ЦАМО) и Университет Ибн Халдуна подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Как сообщает Report, документ был подписан председателем правления ЦАМО Фаридом Шафиевым и ректором Университета Ибн Халдуна Атиллой Арканом в Баку в рамках мероприятия на тему "Азербайджано-турецкие отношения в рамках Организации тюркских государств".

Меморандум предусматривает академический обмен между ЦАМО и университетом на основе взаимовыгодного сотрудничества, реализацию совместных проектов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's AIR Center and Turkish Ibn Haldun University ink MoU
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyənin beyin mərkəzləri arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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