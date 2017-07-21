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    Посол по особым поручениям МИД: Некоторые резолюции ООН выполняются за несколько часов, а некоторые не выполняются годами

    Шахин Абдуллаев: Некоторые страны не хотят оказывать давление на другие государства© Report.az

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ "В ООН некоторые резолюции выполняются за несколько часов, а некоторые не выполняются годами. Азербайджан тоже находится в такой ситуации, когда с 1993 года невыполненными остаются резолюции Совбеза ООН, требующие прекращения оккупации территорий моей страны". 

    Как сообщает Report, об этом на заключительной сессии международной конференции по вопросу  Иерусалима в Баку заявил  посол по особым поручениям МИД Азербайджана Шахин Абдуллаев. 

    По его словам, причиной того, что резолюции зачастую не выполняются, является, во-первых, то, что нет механизмов выполнения этих резолюций : "Во-вторых, некоторые страны не хотят оказывать давление на другие государства. Поэтому конфликты становятся затяжными". 

    Ш.Абдуллаев также сказал, что Азербайджан поддерживает палестинский народ и выразил надежду, что международная конференция в Баку позволит продвинуть вперед процесс урегулирования палестино-израильского конфликта.

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