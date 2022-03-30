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Посол: Планируется расширить объемы поставок между Азербайджаном и Россией

Посол: Планируется расширить объемы поставок между Азербайджаном и Россией За два месяца 2022 года объем поставок из Азербайджана в Россию вырос на 38% и составил 123 млн долларов США.
Внешняя политика
30 марта 2022 г. 11:49
Посол: Планируется расширить объемы поставок между Азербайджаном и Россией
Михаил Бочарников

За два месяца 2022 года объем поставок из Азербайджана в Россию вырос на 38% и составил 123 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

Он отметил заинтересованность Азербайджана в увеличении поставок плодоовощной продукции в Россию, напомнив, что РФ отменила все ограничения на поставки томатов из Азербайджана.

"Ограничения носят временный характер из-за санкций. Я думаю что через несколько месяцев они будут сняты", - добавил он, отметив, что поставки из Азербайджана в Россию в рамках проекта "Агроэкспресс" продолжатся.

"Кроме того, планируется расширить пропускную способность на железных и автомобильных дорогах грузов из Азербайджана в Россию и наоборот, а также планируется расширить объемы поставок по морю", сказал посол.

По его словам, ведутся переговоры об увеличении пропускной способности.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Azərbaycan və Rusiya arasında tədarük həcminin artırılması planlaşdırılır”
Версия на английском языке Ambassador Bocharnikov reveals plans to boost supplies between Azerbaijan and Russia

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