Посол: Планируется расширить объемы поставок между Азербайджаном и Россией

За два месяца 2022 года объем поставок из Азербайджана в Россию вырос на 38% и составил 123 млн долларов США.

За два месяца 2022 года объем поставок из Азербайджана в Россию вырос на 38% и составил 123 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции.

Он отметил заинтересованность Азербайджана в увеличении поставок плодоовощной продукции в Россию, напомнив, что РФ отменила все ограничения на поставки томатов из Азербайджана.

"Ограничения носят временный характер из-за санкций. Я думаю что через несколько месяцев они будут сняты", - добавил он, отметив, что поставки из Азербайджана в Россию в рамках проекта "Агроэкспресс" продолжатся.

"Кроме того, планируется расширить пропускную способность на железных и автомобильных дорогах грузов из Азербайджана в Россию и наоборот, а также планируется расширить объемы поставок по морю", сказал посол.

По его словам, ведутся переговоры об увеличении пропускной способности.