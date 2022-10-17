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Посол Пакистана: Мы своими глазами видели все разрушения от ракетных обстрелов Гянджи

Посол Пакистана: Мы своими глазами видели все разрушения от ракетных обстрелов Гянджи Пакистан ценит усилия Азербайджана в восстановлении домов, пострадавших в ходе ракетных обстрелов Гянджи в 2020 году.
Внешняя политика
17 октября 2022 г. 16:07
Посол Пакистана: Мы своими глазами видели все разрушения от ракетных обстрелов Гянджи

Пакистан высоко оценивает усилия Азербайджана в восстановлении домов, пострадавших в ходе ракетных обстрелов Гянджи в 2020 году.

Об этом Report сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

"Это мой второй визит в Гянджу. У меня была возможность посетить город в 2020 году, сразу после ракетного обстрела. Мы увидели все разрушения на этих территориях. И сегодня мы снова тут", - сказал посол, добавив, что "шрамы в сердцах людей, потерявших своих близких при этих атаках, увы, никогда не заживут".

Дипломат отметил, что мемориальный комплекс в память о мирных жителях, погибших в результате ракетных обстрелов ВС Армении во время Отечественной войны, призван напоминать об этих трагичных событиях.

По его словам, атаки Армении на мирных жителей являются военными преступлениями.

"Мы надеемся, что Армения наладит отношения с Азербайджаном и подпишет мирный договор. Тогда в этом регионе наступит мир", - добавил посол Пакистана.

Билал Хаи отметил, что Пакистан всегда поддерживал и продолжит поддерживать Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan səfiri: “Gəncəyə raket hücumları nəticəsində dağıntıları gözlərimizlə görmüşük”
Версия на английском языке Ambassador of Pakistan: 'We saw the destruction caused by Ganja missile attacks with our own eyes'

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