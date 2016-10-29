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    Посол: Отношения между Турцией и Азербайджаном построены на основе понятия "один народ - два государства"

    Эркан Озорал: Памятники турецким солдатам в различных регионах страны являются свидетельством неразрывных братских уз между двумя странами

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ По случаю 93-й годовщины основания Турецкой Республики посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, сотрудники дипломатических представительств, турецкие предприниматели и члены диаспоры посетили мемориал турецких шехидов в Аллее шехидов.

    Как сообщает Report, вначале прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, затем посол Эркан Озорал возложил венок к мемориалу.

    Посол отметил, что памятники турецким солдатам, отдавшим жизни за независимость Азербайджана, в различных регионах страны являются свидетельством неразрывных братских уз, существующих между двумя странами: "Героизм турецких солдат в Азербайджане – показатель того, что наши связи построены на основе понятия "один народ – два государства"".

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