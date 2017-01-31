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    Мамедъяров: Было предложено провести встречу глав МИД Азербайджана, Армении и России

    Азербайджан согласен провести такую встречу, но она должна иметь результат

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/  "Было предложено провести встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта с участием главы МИД России, однако эта встреча, к сожалению, не состоялась".  Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя вопрос об итогах его недавнего визита в Москву.

    Министр добавил, что Азербайджан согласен на такое предложение, "но эта встреча должна иметь результат".

    Он напомнил, что четыре резолюции ООН касательно нагорно-карабахского конфликта остаются невыполненными: "Резолюции ООН не просят, а требуют освобождения оккупированных земель Азербайджана", - заявил Мамедъяров. 

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