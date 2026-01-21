Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    • 21 января, 2026
    • 14:55
    Посол-нерезидент Монголии в Азербайджане проведет ряд встреч в Баку

    Истекает срок полномочий посла-нерезидента Монголии в Азербайджане Гомбосурэна Мунхбаяра.

    Об этом турецкому бюро Report сообщили в посольстве этой страны.

    Согласно информации, посол с резиденцией в Турции посетит Баку 26-27 января.

    В рамках визита он проведет ряд двусторонних встреч, в том числе в МИД Азербайджана.

    Гомбосурэн Мунхбаяр посол-нерезидент Монголии Визит в Баку
    Monqolustanın Azərbaycandakı qeyri-rezident səfiri Bakıya səfər edəcək
    Non-resident ambassador of Mongolia to Azerbaijan to visit Baku

