Посол-нерезидент Монголии в Азербайджане проведет ряд встреч в Баку
Внешняя политика
- 21 января, 2026
- 14:55
Истекает срок полномочий посла-нерезидента Монголии в Азербайджане Гомбосурэна Мунхбаяра.
Об этом турецкому бюро Report сообщили в посольстве этой страны.
Согласно информации, посол с резиденцией в Турции посетит Баку 26-27 января.
В рамках визита он проведет ряд двусторонних встреч, в том числе в МИД Азербайджана.
