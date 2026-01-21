Посол-нерезидент Монголии в Азербайджане проведет ряд встреч в Баку

Истекает срок полномочий посла-нерезидента Монголии в Азербайджане Гомбосурэна Мунхбаяра.

Об этом турецкому бюро Report сообщили в посольстве этой страны.

Согласно информации, посол с резиденцией в Турции посетит Баку 26-27 января.

В рамках визита он проведет ряд двусторонних встреч, в том числе в МИД Азербайджана.