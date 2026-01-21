İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Monqolustanın Azərbaycandakı qeyri-rezident səfiri Bakıya səfər edəcək

    Xarici siyasət
    • 21 yanvar, 2026
    • 14:32
    Monqolustanın Azərbaycandakı qeyri-rezident səfiri Bakıya səfər edəcək

    Monqolustanın Azərbaycandakı qeyri-rezident səfirinin səlahiyyət müddəti başa çatır.

    "Report"un Türkiyə bürosuna bu barədə məlumat bu ölkənin səfirliyindən verilib.

    Qeyd olunub ki, iqamətgahı Türkiyədə olan səfir Qombosuren Munxbayar yanvarın 26-27-də Bakıya səfər edəcək. Səfər çərçivəsində səfir Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də daxil olmaqla bir sıra ikitərəfli görüşlər keçirəcək.

    Monqolustan Azərbaycan Səfir
    Посол-нерезидент Монголии в Азербайджане проведет ряд встреч в Баку
    Non-resident ambassador of Mongolia to Azerbaijan to visit Baku

    Son xəbərlər

    15:09

    Parlamentin ictimai birliklər və dini qurumlar komitəsi bir neçə ictimai dinləmə keçirəcək

    Milli Məclis
    15:08

    İlham Əliyevin Davosda iştirakı Azərbaycanın iqtisadi və siyasi gündəlikdə fəal aktor kimi çıxışının nümayişidir - RƏY

    Xarici siyasət
    15:05

    Azərbaycanda şaxtavurmaya görə 1 milyon manata yaxın zərər ödənişləri edilib

    ASK
    15:02

    SOCAR rəsmisi: "Digital Lighthouse Award" mükafatı sistematik rəqəmsal transformasiyanın göstəricisidir"

    Energetika
    15:01

    Misir Sülh Şurasına daxil olmaqla bağlı dəvəti qəbul edib

    Digər ölkələr
    15:01

    Azərbaycan taekvondoçuları Şəkidə təlim-məşq toplanışına başlayıblar

    Fərdi
    15:00

    BMTM Karnegi Fondunun anti-Azərbaycan narrativləri təşviq edən məqaləsinə cavab verib

    Xarici siyasət
    14:50

    Davosda İlham Əliyevin sülh mesajları – Azərbaycan dünya siyasətinin mərkəzində - ŞƏRH

    Analitika
    14:49

    Kutay Durna: "SOCAR Karbamid" daxili tələbatı 100 % qarşılayır"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti