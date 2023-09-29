Посол: Мы имеем право жить на своих исторических землях, в том числе в Зангезуре

Посол: Мы имеем право жить на своих исторических землях, в том числе в Зангезуре

"Мы имеем право жить на наших исторических землях, в том числе в Зангезуре" Как сообщает Report, об этом в эфире Haber Global заявил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов. По его словам, Азербайджан предлагает армянским жителям Карабаха остат

https://static.report.az/photo/70c2fc25-32b5-3b84-a063-c50ac4368f16.jpg https://static.report.az/photo/70c2fc25-32b5-3b84-a063-c50ac4368f16.jpg