Посол: Мы имеем право жить на своих исторических землях, в том числе в Зангезуре

"Мы имеем право жить на наших исторических землях, в том числе в Зангезуре".
Как сообщает Report, об этом в эфире Haber Global заявил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.
По его словам, Азербайджан предлагает армянским жителям Карабаха остаться и жить дальше: "Но мы также намерены жить на своих исторических землях, в том числе, и в Зангезуре. Международное сообщество и Армения должны обеспечить это право".
Дипломат также сообщил, что азербайджанские правоохранительные органы располагают информацией обо всех виновниках преступлений, совершенных в Карабахе с 1991 года: "Трое военных преступников уже задержаны и доставлены в Баку. Мы привлечем к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Впереди еще много работы. В этой работе задействованы все государственные структуры Азербайджана, включая Министерство иностранных дел".
Посол: Мы имеем право жить на своих исторических землях, в том числе в ЗангезуреПосол: Мы имеем право жить на своих исторических землях, в том числе в Зангезуре "Мы имеем право жить на наших исторических землях, в том числе в Зангезуре" Как сообщает Report, об этом в эфире Haber Global заявил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов. По его словам, Азербайджан предлагает армянским жителям Карабаха остат
"Мы имеем право жить на наших исторических землях, в том числе в Зангезуре".