    Посол: Китай обеспечил оборудованием для обучения 216 школ Нахчывана

    Внешняя политика
    • 25 декабря, 2025
    • 11:50
    Посол: Китай обеспечил оборудованием для обучения 216 школ Нахчывана

    Китай активно поддерживает социальные и образовательные инициативы в Азербайджане, направленные на улучшение условий обучения и развитие молодежи.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге по итогам года.

    По ее словам, через Фонд Гейдара Алиева китайская сторона передала электронное оборудование китайского производства двум детским домам в Хазарском районе Баку. В результате там были созданы цифровые аудитории дружбы Китая и Азербайджана, которые помогают азербайджанской молодежи с ограниченными возможностями лучше адаптироваться к цифровой эпохе.

    Посол также напомнила, что в ноябре текущего года она присутствовала на церемонии передачи оборудования для дистанционного обучения, финансируемого Китаем, в Нахчыванской Автономной Республике. В рамках проекта оборудование было предоставлено 216 школам Нахчывана, что существенно улучшило образовательные условия для местных школьников.

    Лу Мэй подчеркнула взаимный характер сотрудничества. Так, азербайджанская сторона также поддержала образование в отдалённых горных районах Китая, выделив средства на строительство игровой площадки для Второй начальной школы в уезде Малипо провинции Юньнань. "Китайская сторона это помнит", - отметила дипломат.

    По ее словам, подобные инициативы являются наглядными примерами дружбы между Китаем и Азербайджаном. Плоды сотрудничества, подчеркнула посол, приносят реальную пользу простым людям обеих стран, особенно молодому поколению, создавая прочную основу для дальнейшего укрепления общественной поддержки китайско-азербайджанской дружбы.

