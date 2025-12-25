Səfir: Çin Naxçıvanın 216 məktəbini avadanlıqla təmin edib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Çin Azərbaycanda sosial və təhsil təşəbbüslərini, təhsil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına və gənclərin inkişafına yönəlmiş layihələri fəal şəkildə dəstəkləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey ilin yekunlarına həsr olunmuş brifinqdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Heydər Əliyev Fondu vasitəsilə Çin tərəfi Bakının Xəzər rayonundakı iki uşaq evinə Çin istehsalı olan elektron avadanlıq təqdim edib: "Nəticədə orada Çin və Azərbaycan dostluğunun rəqəmsal auditoriyası yaradılıb ki, bu da Azərbaycanın sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin rəqəmsal dövrə daha yaxşı uyğunlaşmasına kömək edir".

    Səfir, həmçinin xatırladıb ki, bu ilin noyabrında o, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Çin tərəfindən maliyyələşdirilən distant təhsil avadanlıqlarının təhvil verilməsi mərasimində iştirak edib. Layihə çərçivəsində Naxçıvanın 216 məktəbinə avadanlıq verilib ki, bu da yerli məktəblilərin təhsil şəraitini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırıb.

    Məlumat yenilənir

    Посол: Китай обеспечил оборудованием для обучения 216 школ Нахчывана
    Ambassador: China provided equipment for 216 schools in Nakhchivan

