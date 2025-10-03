Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Посол Израиля принял участие в марше Walk to Talk

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2025
    • 13:45
    Посол Израиля принял участие в марше Walk to Talk

    Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус принял участие в марше Walk to Talk.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство на своей официальной странице в "Х".

    "Посол Израиля в Азербайджане принял участие в марше Walk to Talk, организованном представительством ООН в Азербайджане и его партнерами. Этот символический марш был направлен на привлечение внимания к таким вопросам, как изменение климата, устойчивое развитие и солидарность. Это еще один шаг на пути к единству, диалогу и взаимопониманию", - говорится в сообщении посольства.

    Израиль Ронен Краус ООН ООН Азербайджан
    İsrail səfiri "Walk to Talk" yürüşündə iştirak edib
    Israeli ambassador takes part in Walk to Talk march

    Лента новостей