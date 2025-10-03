Посол Израиля принял участие в марше Walk to Talk
- 03 октября, 2025
- 13:45
Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус принял участие в марше Walk to Talk.
Как передает Report, об этом сообщает посольство на своей официальной странице в "Х".
"Посол Израиля в Азербайджане принял участие в марше Walk to Talk, организованном представительством ООН в Азербайджане и его партнерами. Этот символический марш был направлен на привлечение внимания к таким вопросам, как изменение климата, устойчивое развитие и солидарность. Это еще один шаг на пути к единству, диалогу и взаимопониманию", - говорится в сообщении посольства.
İsrailin Azərbaycandakı Səfiri @AmbRonenKrausz BMT Azərbaycan və tərəfdaşlarının təşkil etdiyi “Walk to Talk” yürüşündə iştirak etdi. 🌍🚶♂️— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) October 3, 2025
Bu simvolik addım iqlim dəyişikliyi, dayanıqlı inkişaf və həmrəylik mövzularına diqqət çəkmək məqsədi daşıyırdı.
