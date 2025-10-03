İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İsrail səfiri "Walk to Talk" yürüşündə iştirak edib

    Xarici siyasət
    • 03 oktyabr, 2025
    • 13:54
    İsrail səfiri Walk to Talk yürüşündə iştirak edib

    İsrailin Azərbaycandakı səfiri Ronen Krausz "Walk to Talk" yürüşündə iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "Х" hesabında məlumat verilib.

    "İsrailin Azərbaycandakı səfiri BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin və tərəfdaşlarının təşkil etdiyi "Walk to Talk" yürüşündə iştirak edib. Bu simvolik addım iqlim dəyişikliyi, dayanıqlı inkişaf və həmrəylik mövzularına diqqət çəkmək məqsədi daşıyırdı. Birlik, dialoq və qarşılıqlı anlayış naminə bir addım da bizdən!", məlumatda bildirilib.

