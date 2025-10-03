İsrail səfiri "Walk to Talk" yürüşündə iştirak edib
Xarici siyasət
- 03 oktyabr, 2025
- 13:54
İsrailin Azərbaycandakı səfiri Ronen Krausz "Walk to Talk" yürüşündə iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "Х" hesabında məlumat verilib.
"İsrailin Azərbaycandakı səfiri BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin və tərəfdaşlarının təşkil etdiyi "Walk to Talk" yürüşündə iştirak edib. Bu simvolik addım iqlim dəyişikliyi, dayanıqlı inkişaf və həmrəylik mövzularına diqqət çəkmək məqsədi daşıyırdı. Birlik, dialoq və qarşılıqlı anlayış naminə bir addım da bizdən!", məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
14:48
Litva səfiri: "Klaypeda və Bakı limanları Avropa və Cənubi Qafqaz arasında vacib həlqə ola bilər"İnfrastruktur
14:45
Biləsuvarda avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
14:44
"Azəriqaz" rəsmisi: "Tariflər hər zaman bazar reallığını tam əks etdirmir"Biznes
14:44
Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürübHadisə
14:43
Foto
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xəzər dənizinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans təşkil edilibEkologiya
14:42
Rusiya Azərbaycanla aqrar əməkdaşlığa dair danışıqlar aparmağı planlaşdırırASK
14:40
Azərbaycan karateçiləri III MDB Oyunlarında yarımfinala yüksəliblərFərdi
14:39
Suriya hökuməti Əs-Suveydada parlament seçkiləri keçirməyəcəkDigər ölkələr
14:37