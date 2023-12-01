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Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана

Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана Посол Италии в Баку Клаудио Таффури поручил сотрудникам дипмиссии быть максимально лояльными к гражданам Азербайджана, обращающимся за визой.
Внешняя политика
1 декабря 2023 г. 16:16
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана

Посол Италии в Баку Клаудио Таффури поручил сотрудникам дипмиссии быть максимально лояльными к гражданам Азербайджана, обращающимся за визой.

Об этом Report заявил К.Таффури.

"Я сказал своим сотрудникам, что азербайджанцы - наши друзья, мы дружественный народ, и дал поручение быть максимально внимательными и лояльными к ним в визовом вопросе”, - сказал он.

Дипломат отметил, что после открытия в ноябре визового центра, обслуживающего посольство Италии, процесс получения визы стал еще проще:

"До сих пор на получение шенгенской визы в посольство Италии поступало очень много обращений. Из-за их большого количества физически невозможно было ответить на все. Именно поэтому в начале ноября был открыт новый визовый центр”, - сказал посол.

По его словам, с тех пор центр ежедневно принимает около ста обращений. Дипломат отметил, что на сайте посольства представлена подробная информация о способах связи с визовым центром.

Напомним, в ноябре в Баку состоялось открытие нового визового центра посольства Италии в Азербайджане.

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Версия на английском языке Italian ambassador: Azerbaijanis are our friends, I have instructed our workers to be gentle with them in issuing visas - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке İtaliya səfiri: “Azərbaycanlılar dostlarımızdır, tapşırmışam ki, vizada onlara qarşı mülayim olsunlar” - EKSKLÜZİV

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