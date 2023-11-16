В Баку открылся новый визовый центр посольства Италии

В Баку состоялось открытие нового визового центра посольства Италии в Азербайджане.

В Баку состоялось открытие нового визового центра посольства Италии в Азербайджане.

Как сообщает Report, на мероприятии со вступительной речью выступил посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури.

“С начала своей службы в качестве посла Италии в Азербайджане я поставил перед собой задачу открыть новый визовый центр, чтобы увеличить качество предоставляемых услуг по визовым вопросам. Новый визовый центр важен, поскольку Италия является одним из популярных направлений среди азербайджанцев“, - отметил посол.

Дипломат подчеркнул, что визовый центр поможет получать визы для посещения не только Италии, но и Мальты.