О нас

В Баку открылся новый визовый центр посольства Италии

В Баку открылся новый визовый центр посольства Италии В Баку состоялось открытие нового визового центра посольства Италии в Азербайджане.
Внешняя политика
16 ноября 2023 г. 15:28
В Баку открылся новый визовый центр посольства Италии

В Баку состоялось открытие нового визового центра посольства Италии в Азербайджане.

Как сообщает Report, на мероприятии со вступительной речью выступил посол Италии в Азербайджане Клаудио Таффури.

“С начала своей службы в качестве посла Италии в Азербайджане я поставил перед собой задачу открыть новый визовый центр, чтобы увеличить качество предоставляемых услуг по визовым вопросам. Новый визовый центр важен, поскольку Италия является одним из популярных направлений среди азербайджанцев“, - отметил посол.

Дипломат подчеркнул, что визовый центр поможет получать визы для посещения не только Италии, но и Мальты.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоItalian Embassy in Azerbaijan opens new visa center in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda İtaliya səfirliyinin yeni Viza Mərkəzi açılıb

Самое важное

Официальный Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне
Официальный Баку отказался от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне
16 ноября 2023 г. 15:29
В Баку известный врач сбил насмерть профессора из Турции
В Баку известный врач сбил насмерть профессора из Турции
16 ноября 2023 г. 14:11
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала DOST EVİ в Исмаиллы
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала DOST EVİ в Исмаиллы
15 ноября 2023 г. 17:49
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Мехрибан Алиева направила обращение к участникам заседания Единое сердце для Палестины
Мехрибан Алиева направила обращение к участникам заседания "Единое сердце для Палестины"
15 ноября 2023 г. 17:14
Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена
Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена
15 ноября 2023 г. 11:54
Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина
Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина
15 ноября 2023 г. 11:45
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
14 ноября 2023 г. 16:19
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
14 ноября 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
14 ноября 2023 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi