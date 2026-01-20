Посол: Гуманитарная помощь Азербайджана очень важна для Украины

Украинский посол в Баку Юрий Гусев заявил, что гуманитарная помощь Азербайджана имеет важное значение для Украины.

Как передает Report, об этом он сказал журналистам.

"Я хочу выразить нашу благодарность, нашу признательность президенту Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу, мы ценим вашу поддержку <...> Пакет гуманитарной помощи очень важен для нас, особенно в зимнее время после российских атак на электроэнергетическую инфраструктуру", - сказал посол.

Он также выразил солидарность с азербайджанским народом в связи с событиями "Черного января" (20 января 1990 года - ред.).

"Мы всегда солидарны с азербайджанским народом, и всегда поддерживаем территориальную целостность, суверенитет и свободу Азербайджана", - сказал он.

Отметим, что сегодня очередной груз из электрооборудования был отправлен с территории Сумгайытского технологического парка из Азербайджана в Украину в рамках гуманитарной помощи.

В состав гуманитарного груза входят 12 панелей низкого напряжения, 11 генераторов, 5 трансформаторов и 27 тыс. метров кабелей и проводов. Общая стоимость помощи, организованной на основании обращения украинской стороны, составляет $1 млн.