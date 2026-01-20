İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Səfir: Azərbaycanın humanitar yardımı Ukrayna üçün çox vacibdir

    Xarici siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 15:34
    Səfir: Azərbaycanın humanitar yardımı Ukrayna üçün çox vacibdir

    Azərbaycanın humanitar yardımı Ukrayna üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.

    "Report"un Sumqayıt bürosunun məlumatına görə, bunu Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Prezident İlham Əliyevə və bütün Azərbaycan xalqına minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm, dəstəyinizi yüksək qiymətləndiririk. Humanitar yardım paketi bizim üçün çox vacibdir, xüsusən də qış mövsümündə Rusiyanın elektrik enerjisi infrastrukturuna hücumlarından sonra", - səfir bildirib.

    O, həmçinin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyini ifadə edib.

    "Biz həmişə Azərbaycan xalqı ilə həmrəyik və onun ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və azadlığını hər zaman dəstəkləyirik", - o bildirib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycandan Ukraynaya humanitar yardım məqsədilə nəzərdə tutulmuş elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yük bu gün Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb.

    Посол: Гуманитарная помощь Азербайджана очень важна для Украины

    Son xəbərlər

    16:06

    Ukraynalı politoloq: Qanlı Yanvar hadisələri xalqın sovet rejiminə qarşı üsyanı, etirazı idi

    Region
    16:04

    SOCAR ABŞ şirkəti ilə enerji keçidinin sürətləndirilməsini müzakirə edib

    Energetika
    15:59

    KİV: ABŞ və Ukrayna prezidentlərinin Davos görüşü baş tutmaya bilər

    Digər ölkələr
    15:52

    SOCAR və "Planet Labs" ekoloji monitorinq üçün peyk məlumatlarının istifadəsini müzakirə edib

    Energetika
    15:51

    "Ayntraxt"ın futbolçusu: "Bakıdakı oyunda qələbə qazanmalıyıq"

    Futbol
    15:44

    Albaniyanın Baş naziri Trampın Sülh şurasına daxil olmaq dəvətini qəbul edib

    Digər ölkələr
    15:44

    "J.P. Morgan" şirkətinin sədri: Azərbaycanda sabit investisiya mühiti var

    Maliyyə
    15:43

    BMT Baş katibi Davos səfərini ləğv edib

    Digər ölkələr
    15:40
    Foto

    İlham Əliyev Davosda "J.P. Morgan" şirkətinin sədri və baş icraçı direktoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti