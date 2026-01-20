Səfir: Azərbaycanın humanitar yardımı Ukrayna üçün çox vacibdir
- 20 yanvar, 2026
- 15:34
Azərbaycanın humanitar yardımı Ukrayna üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.
"Report"un Sumqayıt bürosunun məlumatına görə, bunu Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"Prezident İlham Əliyevə və bütün Azərbaycan xalqına minnətdarlığımızı bildirmək istəyirəm, dəstəyinizi yüksək qiymətləndiririk. Humanitar yardım paketi bizim üçün çox vacibdir, xüsusən də qış mövsümündə Rusiyanın elektrik enerjisi infrastrukturuna hücumlarından sonra", - səfir bildirib.
O, həmçinin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyini ifadə edib.
"Biz həmişə Azərbaycan xalqı ilə həmrəyik və onun ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və azadlığını hər zaman dəstəkləyirik", - o bildirib.
Qeyd edək ki, Azərbaycandan Ukraynaya humanitar yardım məqsədilə nəzərdə tutulmuş elektrik avadanlıqlarından ibarət növbəti yük bu gün Sumqayıt Texnologiyalar Parkının ərazisindən yola salınıb.