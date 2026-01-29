Naxçıvanda vergi daxilolmaları 15 % artıb
2025-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcəyə 260,4 milyon manat vergi daxil olub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Naxçıvanın iqtisadiyyat naziri Kazım Hüseynəliyev ötən ilin yekunları ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 14,9 % çoxdur.
Ötən il muxtar respublikada qeyri-dövlət sektorundan daxilolmalar 185,9 milyon manat təşkil edib. Əvvəlki illə müqayisədə bu sektordan vergi daxilolmaları 21,6 % çox olub.
