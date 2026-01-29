В Нахчыване налоговые поступления выросли на 15%

В 2025 году через Государственную налоговую службу Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в бюджет поступило 260,4 млн манатов налогов, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказал министр экономики Нахчывана Кязым Гусейналиев на пресс-конференции по итогам 2025 года.

В прошлом году доходы от негосударственного сектора в НАР составили 185,9 млн манатов, что на 21,6% больше по сравнению с 2024 годом.