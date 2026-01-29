Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Нахчыване налоговые поступления выросли на 15%

    Финансы
    • 29 января, 2026
    • 11:26
    В Нахчыване налоговые поступления выросли на 15%

    В 2025 году через Государственную налоговую службу Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в бюджет поступило 260,4 млн манатов налогов, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом сказал министр экономики Нахчывана Кязым Гусейналиев на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    В прошлом году доходы от негосударственного сектора в НАР составили 185,9 млн манатов, что на 21,6% больше по сравнению с 2024 годом.

    Нахчыван налоги
    Naxçıvanda vergi daxilolmaları 15 % artıb

    Последние новости

    11:58

    Стармер назвал переговоры с Си Цзиньпином конструктивными и результативными

    Другие страны
    11:57

    В Азербайджане выданы электронные выписки по 60,9 тыс. объектам недвижимости

    Инфраструктура
    11:55

    На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режим

    Происшествия
    11:46

    Пакистан и Иран обсудили обстановку на Ближнем Востоке

    В регионе
    11:45

    В Кемеровской области РФ умерли 9 пациентов психоневрологического интерната

    В регионе
    11:43

    ЕС и Азербайджан подготовят ТЭО проекта по ж/д Нахчывана

    Инфраструктура
    11:38

    Акции "ЛУКОЙЛ" выросли почти на 3,5% на фоне договоренности с Carlyle

    Финансы
    11:37

    AMFA: НБКО нуждаются в более доступных источниках финансирования

    Финансы
    11:26

    В Нахчыване налоговые поступления выросли на 15%

    Финансы
    Лента новостей