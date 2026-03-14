    14 марта, 2026
    16:37
    Уровень запасов газа в европейских ПХГ упал до минимальных с начала сезона 29,1%

    Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг минимального показателя с начала сезона отбора – 29,1%.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает "Газпром".

    "Отбор газа из европейских подземных хранилищ продолжается, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 12 марта. Уровень запасов достиг минимального показателя с начала сезона отбора – 29,1%", - сказано в сообщении.

    Весь газ, закачанный в ПХГ Европы при подготовке к зиме, отобран в середине февраля, отметили в компании. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет.

    Запасы газа в ПХГ
    17:06

    Азербайджан за два месяца потратил около $9,5 млн на импорт одежды из Турции

    Бизнес
    17:04

    Сербия после 2040 года может довести общую мощность атомных электростанций до 1 000 МВт

    Энергетика
    16:54

    ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракет из Ирана

    Другие страны
    16:37

    Уровень запасов газа в европейских ПХГ упал до минимальных с начала сезона 29,1%

    Энергетика
    16:15

    Ялчын Рафиев: Войны еще больше обостряют климатический кризис

    Экология
    16:07

    Собянин: Системы ПВО сбили на подлете к Москве 16 БПЛА - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:04

    Самед Агырбаш: Климатический кризис является серьезным вызовом для всех

    Экология
    15:59

    Из 24 индийских судов в Персидском заливе 2 танкера-газовоза прошли Ормузский пролив

    Другие страны
    15:47

    В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    Лента новостей