Уровень запасов газа в европейских ПХГ упал до минимальных с начала сезона 29,1%
Энергетика
- 14 марта, 2026
- 16:37
Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг минимального показателя с начала сезона отбора – 29,1%.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает "Газпром".
"Отбор газа из европейских подземных хранилищ продолжается, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 12 марта. Уровень запасов достиг минимального показателя с начала сезона отбора – 29,1%", - сказано в сообщении.
Весь газ, закачанный в ПХГ Европы при подготовке к зиме, отобран в середине февраля, отметили в компании. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет.
