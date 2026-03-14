Сербия после 2040 года может довести общую мощность атомных электростанций до 1 000 МВт

В Сербии предусматривается включение ядерной энергии в энергетический баланс, и оцениваются возможности ввода в эксплуатацию атомных электростанций общей мощностью до 1 000 МВт после 2040 года.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом говорится в предварительном техническом исследовании по мирному применению ядерной энергии, совместно подготовленном Министерством горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии и консорциумом французских компаний во главе с французской энергетической компанией EDF.

Строительство атомных электростанций предусмотрено в одном из сценариев Интегрированного национального плана в области энергетики и климата, охватывающего прогнозы до 2050 года.

В сообщении Министерства подчеркивается, что в результате изменений, внесенных в закон "Об энергетике", принятых в ноябре 2024 года, запрет на строительство атомных электростанций был отменен, тем самым был снят мораторий, действовавший более 30 лет.

В соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии деятельность по созданию необходимой инфраструктуры для ядерной энергетической программы разделена на три этапа и 19 ключевых инфраструктурных вопросов. Первый этап предусматривает изучение целесообразности этого шага до принятия решения о начале развития ядерной энергетики. Второй этап охватывает принятие решения о реализации программы ядерной энергетики, выбор типа ядерного реактора, заключение контрактов и подготовительные работы к строительству ядерного объекта. Третий этап предусматривает строительство ядерного объекта и завершается подключением станции к электрической сети.

Согласно планам, к середине 2027 года ожидается завершение всех исследований, необходимых для принятия правительством решения о реализации ядерной программы. После этого внимание будет направлено на укрепление институционального, регуляторного и кадрового потенциала. Основная цель состоит в том, чтобы к 2032 году Сербия была готова начать процесс выбора технологии и заключения контрактов на строительство, а примерно к 2040 году атомная электростанция могла быть подключена к электрической сети.

Отметим, что публичная презентация технического исследования состоялась сегодня в Торговой палате Сербии. В ходе презентации было отмечено, что в будущем все большая опора развития на дата-центры, искусственный интеллект, электрификацию промышленности и транспортного сектора означает рост потребности в энергии.