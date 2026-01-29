İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası

    Naxçıvanda ötən il istehsalat və xidmətlə bağlı 146 layihə icra edilib

    Energetika
    • 29 yanvar, 2026
    • 10:54
    Naxçıvanda ötən il istehsalat və xidmətlə bağlı 146 layihə icra edilib

    2025-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət dəstəyi və özəl investisiya qoyuluşu hesabına 146 istehsalat və xidmət layihəsi icra edilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Naxçıvanın iqtisadiyyat naziri Kazım Hüseynəliyev ötən ilin yekunları ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildə muxtar respublikada sahibkarlıq sahəsində 97-i dövlət maliyyə dəstəyi, 49-u özəl investisiya hesabına layihə həyata keçirilir: "Hazırda isə 113 layihə üzrə işlər davam etdirilir".

    Nazir bildirib ki, 2025-ci ildə Naxçıvanda sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə 47 lisenziya verilib: "Lisenziyaların 42,6 %-i əczaçılıq, 12,8 %-i baytarlıq, 10,6 %-i yükdaşıma, 8,5 %-i rabitə, 4,2 %-i tikinti , 21,3 %-i isə digər fəaliyyət növlərinə aiddir. Naxçıvanın müvafiq qurumları tərəfindən verilmiş 9752 icazə reyestrdə qeydiyyata alınıb, icazələrdən büdcəyə 231,6 min manat vəsait daxil olub".

    O qeyd edib ki, 2024-cü illə müqayisədə icazələrin sayı 81,5 %, icazələrdən daxilolmalar isə 49,2 % artıb.

    Son xəbərlər

    00:42
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilər

    Daxili siyasət
    00:13

    ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:43

    Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    23:37

    Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğurur

    Region
    23:32

    Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcək

    Digər ölkələr
    23:23

    Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş verib

    Region
    23:23

    "Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklər

    Energetika
    23:11

    AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Türkiyənin baş diplomatı İsrailin İrana mümkün hücumunda əsas hədəfini açıqlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti