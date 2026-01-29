Ağcabədidə usta işlədiyi evdə ölüb
- 29 yanvar, 2026
- 10:51
Ağcabədidə usta işlədiyi evdə ölüb.
"Report"un Qarabağ Bürosu xəbər verir ki, 1978-ci il təvəllüdlü Kənan Bayramov şəhər ərazisində işlədiyi evin hamamında vəfat edib.
Onun dəm qazından zəhərləndiyi ehtimal edilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
