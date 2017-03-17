Посол Греции в Азербайджане вызван в министерство иностранных дел

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Посол Греции в Азербайджане Димитриос Тсоунгас был вызван в министерство иностранных дел.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в ответ на запрос СМИ по поводу визита в Грецию некоего Карена Мирзояна, представившегося как представитель созданного на оккупированных территориях Азербайджана самопровозглашенного режима.

По его словам, посол Греции в Азербайджане Димитриос Тсоунгас был вызван в министерство иностранных дел в связи с визитом 13-15 марта в Грецию некоего Карена Мирзояна, представившегося как представитель созданного на оккупированных территориях Азербайджана самопровозглашенного режима: "Было отмечено, что это противоречит приверженности принципам суверенитета, независимости, территориальной целостности и неприкосновенности границ, отразившимся в подписанном между МИД двух стран в 2014 году Меморандуме о сотрудничестве по вопросам Евросоюза.

Кроме того, на встрече было предложено предупреждать граждан Греции не совершать незаконные визиты на оккупированные Арменией территории Азербайджана".

Как отметил Х.Гаджиев, посол Греции Димитриос Тсоунгас заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и сказал, что доведет до своей страны обеспокоенность и недовольство Азербайджана по поводу данного вопроса.