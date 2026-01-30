Посол Греции: Прямое авиасообщение с Азербайджаном имеет важное значение

Новоназначенный посол Греции в Азербайджане Мария К.Папаконстантину подчеркнула важность прямого авиасообщения между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом дипломат заявила во время вручения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву своих верительных грамот.

Подчеркнув, что для нее честь быть назначенной послом в нашей стране, Мария К.Папаконстантину отметила, что приложит все усилия для развития двусторонних отношений в области зеленой энергетики, сельского хозяйства и в других сферах.