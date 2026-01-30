İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Yunanıstan səfiri: Azərbaycanla birbaşa hava əlaqəsinin olması önəmlidir

    Xarici siyasət
    • 30 yanvar, 2026
    • 12:45
    Yunanıstan səfiri: Azərbaycanla birbaşa hava əlaqəsinin olması önəmlidir

    Yunanıstanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Maria K.Papakonstantinu iki ölkə arasında birbaşa hava əlaqəsinin olmasının önəmli oluduğunu deyib.

    "Report" xəbər verir ki, diplomat bu barədə Prezident İlham Əliyevə etimadnaməsini təqdim edərkən söyləyib.

    Maria K.Papakonstantinus Azərbaycana səfir təyin olunmasından şərəf hissi keçirdiyini bildirib.

    Diplomat, həmçinin, yaşıl enerji, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üçün səylərini əsirgəməyəcəyini qeyd edib.

    Посол Греции: Прямое авиасообщение с Азербайджаном имеет важное значение
    Greek Ambassador: Direct air links with Azerbaijan are important

