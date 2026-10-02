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    Посол Германии в Азербайджане планирует посетить Карабах в начале октября

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2026
    • 14:42
    Посол Германии в Азербайджане планирует посетить Карабах в начале октября

    Посол Германии в Азербайджане Дирк Лёльке планирует посетить Карабахский регион страны в начале октября.

    Об этом дипломат сообщил в интервью Report.

    "По приглашению правительства Азербайджана я планирую посетить регион в начале октября. Это позволит мне лично ознакомиться с ситуацией на месте и понять, каким образом Германия могла бы внести вклад в продолжающийся мирный процесс в регионе", - отметил он.

    По его словам, непосредственное знакомство с ситуацией на месте позволит лучше понять практические задачи, связанные с восстановлением инфраструктуры, возрождением общин и установлением прочного мира, который принесет пользу всем странам Южного Кавказа.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Дирк Лельке Азербайджано-германские отношения Карабах Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri oktyabrın əvvəlində Qarabağa səfər etməyi planlaşdırır
    German ambassador to Azerbaijan plans to visit Karabakh in early October
    MiniBoss
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