Посол Германии в Азербайджане планирует посетить Карабах в начале октября

Посол Германии в Азербайджане Дирк Лёльке планирует посетить Карабахский регион страны в начале октября.

Об этом дипломат сообщил в интервью Report.

"По приглашению правительства Азербайджана я планирую посетить регион в начале октября. Это позволит мне лично ознакомиться с ситуацией на месте и понять, каким образом Германия могла бы внести вклад в продолжающийся мирный процесс в регионе", - отметил он.

По его словам, непосредственное знакомство с ситуацией на месте позволит лучше понять практические задачи, связанные с восстановлением инфраструктуры, возрождением общин и установлением прочного мира, который принесет пользу всем странам Южного Кавказа.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.