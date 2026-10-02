Дирк Лёльке: Баку и Берлин переходят к практической реализации стратегической повестки - ИНТЕРВЬЮ

Германо-азербайджанские отношения в последние годы получили новый импульс, в том числе благодаря подписанию Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства. Стороны намерены развивать сотрудничество в экономике, энергетике, безопасности и других сферах, а создание Азербайджано-германского делового совета должно придать дополнительную динамику деловым связям.

О приоритетах своей дипломатической миссии, перспективах двустороннего сотрудничества и планах по реализации достигнутых договоренностей в интервью Report рассказал посол Германии в Азербайджане Дирк Лёльке.

- Вы недавно приступили к работе в качестве посла Германии в Азербайджане. Какими Вы видите главные приоритеты своей дипломатической миссии в Баку?

- Опираясь на успешный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Берлин в июле, моя дипломатическая миссия будет сосредоточена на укреплении двустороннего партнерства по трем основным направлениям: безопасность, энергетика и контакты между людьми.

В сфере безопасности Германия по-прежнему привержена развитию диалога и региональной стабильности. Что касается энергетики, мы стремимся расширять наше жизненно важное сотрудничество, переходя от традиционных ресурсов к возобновляемой энергетике и климатической устойчивости.

Наконец, говоря о гражданах наших двух стран, я хотел бы углубить культурные и академические связи, создавая новые возможности для обмена и профессионального развития молодежи наших стран.

Я с нетерпением жду возможности отметить 3 октября в Баку наш национальный праздник - День германского единства, посвященный воссоединению Германии.

- Какие направления сотрудничества с Азербайджаном Вы хотели бы существенно расширить в ближайшие годы?

- Германия и Азербайджан уже имеют весьма успешное и многоплановое партнерство, и наша цель - развивать эту прочную основу, а не сосредотачиваться на совершенно новых направлениях.

Мы видим огромный потенциал для дальнейшего углубления экономических связей и двусторонней торговли, в частности посредством поддержки диверсификации рынков, развития устойчивых промышленных партнерств и укрепления сотрудничества между малыми и средними предприятиями обеих стран.

- Есть ли уже договоренности о новых визитах представителей правительства Германии в Азербайджан и азербайджанских официальных лиц в Германию?

- У нас уже насыщенный год с точки зрения обмена визитами, причем многие из них проходят на рабочем уровне, чтобы обеспечить продвижение наших совместных проектов.

Например, в начале этого года Баку посетила парламентская группа Германии по Южному Кавказу, и состоялись весьма содержательные обсуждения. Визиты на уровне высокопоставленных официальных лиц проходят регулярно.

Наше посольство всегда готово принимать делегации, и мы активно выступаем за увеличение числа взаимных визитов.

- 21 июля Германия и Азербайджан подписали Совместную декларацию о стратегической повестке двустороннего партнерства. Какие направления новой стратегической повестки Вы считаете наиболее перспективными и какие шаги предусмотрены для ее реализации?

- Стратегическая повестка, подписанная в ходе визита президента Ильхама Алиева в Берлин, выводит наше партнерство на новый уровень. Наиболее конкретные возможности связаны с экономическим сотрудничеством. В частности, значительный потенциал имеют переход к зеленой энергетике, развитие связанности в рамках Среднего коридора, сельское хозяйство и современная система профессионального образования.

Для воплощения этого видения в жизнь уже предприняты конкретные практические шаги. В их числе - создание нового Азербайджано-германского делового совета, призванного углубить деловые связи между нашими странами. Кроме того, мы будем проводить регулярные политические консультации, чтобы сохранять динамику сотрудничества и оценивать ход реализации стратегической повестки.

- Каких конкретных новых проектов или инвестиционных решений можно ожидать в рамках германо-азербайджанского сотрудничества до конца 2026 года и в 2027 году?

- За последние месяцы и годы все соответствующие заинтересованные стороны создали прочную основу для расширения делового сотрудничества.

Дорожная карта, согласованная в июне 2025 года AZPROMO с азербайджанской стороны, а также Германо-азербайджанской торговой палатой (AHK) и Восточным комитетом германской экономики с германской стороны, уже определила конкретные возможности.

Совсем недавно Совместная декларация, подписанная министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и исполнительными директорами AHK и Восточного комитета германской экономики в ходе визита президента Алиева в Берлин, стала важной вехой, заложив основу для создания Германо-азербайджанского делового совета.

Конкретные инвестиционные решения и решения по проектам, разумеется, будут принимать частные компании, однако необходимая структура и платформа для стратегической оценки и координации уже созданы.

- Стороны договорились о создании Азербайджано-германского делового совета. Когда он начнет работу и какие отрасли могут стать основными приоритетами его деятельности?

- Создание Азербайджано-германского делового совета в качестве стратегической платформы стало важным достижением.

С момента подписания Совместной декларации были приняты важные структурные и управленческие решения. Первое заседание Совета состоится уже в ближайшее время, после чего он определит приоритеты своей работы.

К счастью, существует широкий спектр отраслей с большим потенциалом для германо-азербайджанского экономического сотрудничества - от транспорта и логистики, сельского хозяйства и пищевой промышленности до возобновляемой энергетики.

- Германия уже закупает азербайджанский газ по долгосрочным контрактам. Рассматривает ли немецкая сторона возможность дальнейшего увеличения объемов поставок азербайджанского газа и заключения новых долгосрочных контрактов?

- Азербайджан остается важным партнером в обеспечении Германии и Европы энергоресурсами и энергетической безопасности.

Всего несколько дней назад на полях 2-го Азербайджанского международного инвестиционного форума в Баку немецкие энергетические компании подписали дополнительные соглашения со своими азербайджанскими партнерами, что демонстрирует сохраняющийся интерес к сотрудничеству с Азербайджаном.

- Планируете ли Вы посетить освобожденные территории Азербайджана? Какие вопросы хотели бы изучить непосредственно на месте?

- Да, по приглашению правительства Азербайджана я планирую посетить регион в начале октября. Это позволит мне лично ознакомиться с ситуацией на месте и понять, каким образом Германия могла бы внести вклад в продолжающийся мирный процесс в регионе.

Непосредственное знакомство с местной обстановкой помогает нам понять практические задачи, связанные с восстановлением инфраструктуры, возрождением общин и установлением прочного мира, который принесет пользу всем странам Южного Кавказа.